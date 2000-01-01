Никулина Домна Фёдорона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Никулина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Никулин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Никулина Нила Михайловна
Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никулин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно