Никулина Домна Фёдорона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Домна Фёдорона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Никулина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Никулин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Никулина Нила Михайловна

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никулин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Никулин ??? Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Михаил Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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