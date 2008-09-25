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Арискин Матвей Геннадьевич
Арискин Матвей Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.2008
Пол
Мужской
Отец
Арискин Геннадий Владимирович
1967 г.р.
Мать
Арискина (Дидяева) Елена Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2008
Отец:
Арискин Геннадий Владимирович
Мать:
Арискина Елена Николаевна
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