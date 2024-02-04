Шестаков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Константин

Шестаков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Таисия Константиновна

Мать ребёнка: Шестакова Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Агата Константиновна

Мать ребёнка: Шестакова Екатерина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Екатерина Борисовна

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