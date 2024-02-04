Шестаков Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Таисия Константиновна
Мать ребёнка: Шестакова Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Агата Константиновна
Мать ребёнка: Шестакова Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно