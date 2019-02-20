Маркаров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркаров Степан

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Место рождения

г.Калуга

Дата рождения

20.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2019

Отец: Маркаров Алексей

Мать: Маркарова Елена

г.Калуга
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