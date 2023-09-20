Козлов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1985

Дочь: Пономаренко Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
04.02.1991

Сын: Козлов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Ирина Михайловна

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