Козлов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.09.1985
Дочь: Пономаренко Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1991
Мать ребёнка: Козлова Ирина Михайловна