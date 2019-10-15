Сергеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1947
Дата смерти15.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947
Отец: Сергеев Иван
Мать: Сергеев Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость