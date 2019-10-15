Сергеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1947

Дата смерти

15.10.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947

Отец: Сергеев Иван

Мать: Сергеев Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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