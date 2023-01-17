Аввакумовна Гликерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумовна Гликерья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Лысова Настасья Тихоновна

Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Лысов Тимофей Тихонович

Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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