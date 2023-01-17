Аввакумовна Гликерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович
Рождение
Вычислено 1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Лысова Настасья Тихоновна
Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Лысов Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно