Наумова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Петр Алексеевич
Мать: Наумова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Грошева Инна Васильевна
Отец ребёнка: Земелько Василий Фомич
Рождение ребёнка
22.01.1951
Сын: Земелько Александр Васильевич
Отец ребёнка: Земелько Василий Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земелько Ярослав Васильевич
Отец ребёнка: Земелько Василий Фомич
Смерть
Неизвестно