Костина (Егоренкова) Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоренков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин (Константинов) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин (Константинов) Николай Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Константинович
Смерть
Неизвестно