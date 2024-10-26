Костина (Егоренкова) Аграфена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костина (Егоренкова) Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоренков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин (Константинов) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин (Константинов) Николай Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Константинович

Смерть
Неизвестно

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