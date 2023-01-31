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Картавцев Виктор Леонидович

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Место рождения

Ачинск

Дата рождения

20.09.1955

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1955

Отец: Картавцев Леонид Васильевич

Мать: Картавцева (Герасимова) Матрёна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1980

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