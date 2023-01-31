Картавцев Виктор Леонидович
Место рожденияАчинск
Дата рождения20.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности