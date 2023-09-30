Фетинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Павленков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Павленков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Павленков Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Павленков Гаврила Дмитриевич
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Павленков Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Павленкова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Павленкова) Праскевья Дмитриевна
Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович