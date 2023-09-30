Фетинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Павленков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Павленков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Павленков Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Павленков Гаврила Дмитриевич

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Павленков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Павленкова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Павленкова) Праскевья Дмитриевна

Отец ребёнка: Павленко(в) Дмитрий Михайлович

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