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Алексей Михайловъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

16.03.1906 ст.

Дата смерти

29.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906 ст.

Отец: Михаил Степанов (Стефанов)

Мать: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православые 56-25-221-223об-224
Крещение
17.03.1906 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Лигова крестьянинъ Александръ Иларiоновъ и дочь ихъ Елизавета Михайлова 56-25-221-223об-224
Смерть
29.07.1906 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Михаила Стефанова сынъ – Алексей , 29(30) июля 1906, отъ коклюша 56-25-221-273об-274
Похороны
30.07.1906 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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