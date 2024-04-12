Алексей Михайловъ
Место рождения
Дата рождения16.03.1906 ст.
Дата смерти29.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
16.03.1906 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Василiева оба православые 56-25-221-223об-224
Крещение
17.03.1906 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Лигова крестьянинъ Александръ Иларiоновъ и дочь ихъ Елизавета Михайлова 56-25-221-223об-224
Смерть
29.07.1906 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Михаила Стефанова сынъ – Алексей , 29(30) июля 1906, отъ коклюша 56-25-221-273об-274
Похороны
30.07.1906 ст.