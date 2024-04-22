Усов Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
04.06.1908
Мать ребёнка: (Усова) Анна Алексеева
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1907-1908 гг.) 1 января 1907 — 31 декабря 1908 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1311, стр. 171
Упоминание
06.06.1908
Смерть
Неизвестно