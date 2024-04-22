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Усов Василий Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
04.06.1908

Сын: Усов Митрофан Васильев

Мать ребёнка: (Усова) Анна Алексеева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1907-1908 гг.) 1 января 1907 — 31 декабря 1908 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1311, стр. 171
Упоминание
06.06.1908
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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