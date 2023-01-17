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Женский

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Не указана

Дети

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AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895

Сын: Токарев Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Токарев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Токарев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Токарев Григорий Степанович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907

Сын: Токарев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Токарев Григорий Степанович

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