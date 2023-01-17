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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895
Сын: Токарев Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Токарев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Токарев Григорий Степанович
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907
Сын: Токарев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Токарев Григорий Степанович