Глухов Дмитрий Абрамович
Место рождения(Арской дороги Казанского уезда)
Дата рожденияОколо 1776
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: Глухова Ирина Ивановна
(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
01.04.1794
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
05.02.1804
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
22.04.1807
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
Глухово
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1812
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Глухов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
17.05.1817
Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно