Глухов Дмитрий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Дмитрий Абрамович

Глухов Дмитрий Абрамович

avatar

Место рождения

(Арской дороги Казанского уезда)

Дата рождения

Около 1776

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: Глухова Ирина Ивановна

(Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
01.04.1794

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Глухов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
05.02.1804

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
22.04.1807

Сын: Глухов Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

Глухово
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1812

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Глухов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
17.05.1817

Сын: Глухов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анастасия Семёновна

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close