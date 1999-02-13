Мишина (Плуталова) Александра Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Плуталова) Александра Андриановна

Место рождения

Коростелево

Дата рождения

08.03.1911

Дата смерти

13.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911

Отец: Плуталов Андриан Васильевич

Мать: Плуталова (Рзянина) Варвара Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Петр Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович

Рождение ребёнка
?.07.1934

Дочь: Луконина (Мишина) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Мишин Николай Петрович

Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович

Рождение ребёнка
10.10.1939

Дочь: Емельянова (Мишина) Нина Петровна

Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович

Рождение ребёнка
18.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович

Смерть
13.02.1999

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