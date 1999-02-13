Мишина (Плуталова) Александра Андриановна
Место рожденияКоростелево
Дата рождения08.03.1911
Дата смерти13.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Петр Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович
Рождение ребёнка
?.07.1934
Дочь: Луконина (Мишина) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович
Рождение ребёнка
10.10.1939
Дочь: Емельянова (Мишина) Нина Петровна
Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович
Рождение ребёнка
18.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Петр Артемович
Смерть
13.02.1999