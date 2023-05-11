Приставко (Юдо) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Юдо Василий Тимофеевич
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1952
Сын: Приставко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Приставко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приставко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Приставко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Оператор | Почтамт, г. Минск
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно
Чижовка, Минский район, Минская область