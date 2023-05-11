Приставко (Юдо) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приставко (Юдо) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Юдо Василий Тимофеевич

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1952

Сын: Приставко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Приставко Николай Иванович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приставко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Приставко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приставко Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Минск, Минск
Оператор | Почтамт, г. Минск
Смерть
2008
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Чижовка, Минский район, Минская область
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