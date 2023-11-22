Олейникова (Киселева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Киселева) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Киселев Дмитрий Яковлевич

Мать: Киселева Анастасия Никифоровна

Место жительства
1912
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Киселева Дмитрия Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр100-101
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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