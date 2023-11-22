Олейникова (Киселева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Место жительства
1912
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Киселева Дмитрия Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр100-101
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно