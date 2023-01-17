Barth, frühere Zentner (Kohler) Maria Eva
Место рождения
Дата рождения01.12.1860
Дата смерти10.08.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860
Отец: Kohler Franz
Мать: Kohler Eva Katharina
Иммиграция
1893
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1915
Смерть
10.08.1917
Saint Joseph, Pembina, North Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Saint Joseph Catholic Cemetery, Grant County, North Dakota, United States