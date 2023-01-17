Barth, frühere Zentner (Kohler) Maria Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBarth, frühere Zentner (Kohler) Maria Eva

Barth, frühere Zentner (Kohler) Maria Eva

avatar

Место рождения

Катериновка, Миколаївська область

Дата рождения

01.12.1860

Дата смерти

10.08.1917

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860

Отец: Kohler Franz

Мать: Kohler Eva Katharina

Катериновка, Миколаївська область
Иммиграция
1893
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1915
Смерть
10.08.1917
Saint Joseph, Pembina, North Dakota, United States
Похороны
Неизвестно
Saint Joseph Catholic Cemetery, Grant County, North Dakota, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close