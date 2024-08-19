Филимонова (Салимова) Елена Джианашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Салимова) Елена Джианашевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
27.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Сергей Александрович

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