Христофоров Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофоров Георгий Николаевич

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

1833

Дата смерти

15.06.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1885 по 1902
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.06.1902
Москва, город федерального значения Москва
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