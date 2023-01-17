Христофоров Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти15.06.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885 по 1902
Смерть
15.06.1902