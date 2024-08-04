Карево сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карево сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карево Мотвей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карево Тимофей сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карево михаил сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карево иван сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карего Иевлей сергеев

Мать ребёнка: не указана

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