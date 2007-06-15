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Писарук Ксения Алексеевна
Писарук Ксения Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Дедогрюк Татьяна Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2007
Отец: не указан
Мать:
Дедогрюк Татьяна Сергеевна
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