Туганов (Туганова) Фердауз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов (Туганова) Фердауз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1856 г.р.
1866 г.р.
1871 г.р.
1873 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Иналук

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Иналук

Рождение ребёнка
1856

Сын: Туганов Адиль-Гирей

Отец ребёнка: Туганов Иналук

Рождение ребёнка
1866

Сын: Туганов Бек-Мурза

Отец ребёнка: Туганов Иналук

Рождение ребёнка
1871

Сын: Туганов Сафарбек

Отец ребёнка: Туганов Иналук

Рождение ребёнка
1873

Сын: Туганов Сосланбек

Отец ребёнка: Туганов Иналук

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