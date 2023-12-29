Брусина (Коряковская) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусина (Коряковская) Ольга Викторовна

Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

18.02.1989

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989

Отец: Коряковский Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.2009

Дочь: Брусина Кристина Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.2013

Сын: Брусин Егор Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.2022

Сын: Брусин Артем Антонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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