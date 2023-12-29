Брусина (Коряковская) Ольга Викторовна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения18.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989
Отец: Коряковский Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.2009
Дочь: Брусина Кристина Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.2013
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2022
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности