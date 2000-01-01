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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Владимиров Василий Владимирович
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Владимиров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Владимиров Василий Владимирович
д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Еропова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Владимиров Василий Владимирович