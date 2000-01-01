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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Владимиров Василий Владимирович

Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Владимиров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Владимиров Василий Владимирович

д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Еропова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Владимиров Василий Владимирович

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