Бекбаев Руфат Наильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.2015
Дочь: Бекбаева Даяна Руфатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.2017
Дочь: Бекбаева Роксана Руфатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности