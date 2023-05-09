Бекбаев Руфат Наильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекбаев Руфат Наильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.2015

Дочь: Бекбаева Даяна Руфатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2017

Дочь: Бекбаева Роксана Руфатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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