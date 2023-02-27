Пышнограева? (Рогозина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Пышнограев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Рогозина) Василиса
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Рогозина) Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Фёдор
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно