Пышнограева? (Рогозина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышнограева? (Рогозина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Пышнограев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Фёдор

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Рогозина) Василиса

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Рогозина) Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Фёдор

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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