Галин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1969
Дата смертиОколо 09.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1969
Отец: Галин Леонид
Мать: Галина Галина
Рождение ребёнка
Около 11.08.1990
Сын: Галин Артём
Мать ребёнка: Галина Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Галина Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Галина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин Никита
Мать ребёнка: Галина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин Кирилл
Мать ребёнка: Галина Наталья
Смерть
Около 09.05.2018