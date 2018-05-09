Галин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1969

Дата смерти

Около 09.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1969

Отец: Галин Леонид

Мать: Галина Галина

Рождение ребёнка
Около 11.08.1990

Сын: Галин Артём

Мать ребёнка: Галина Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Галина Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Галина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин Никита

Мать ребёнка: Галина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин Кирилл

Мать ребёнка: Галина Наталья

Смерть
Около 09.05.2018
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