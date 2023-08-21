Губская Лидия Трофимовна
Место рожденияс. Александровка Александровский район Ростовской области
Дата рождения08.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1925
с. Александровка Александровский район Ростовской области
Рождение ребёнка
05.12.1947
Дочь: Гончарова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Губский Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1959
Дочь: Попова Галина Павловна
Отец ребёнка: Губский Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно