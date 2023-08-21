Губская Лидия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская Лидия Трофимовна

Место рождения

с. Александровка Александровский район Ростовской области

Дата рождения

08.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Александровка Александровский район Ростовской области
Рождение ребёнка
05.12.1947

Дочь: Гончарова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Губский Павел Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.08.1959

Дочь: Попова Галина Павловна

Отец ребёнка: Губский Павел Николаевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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