Шилов Александр Никифорович
Место рожденияМоша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: Вьялкина Анна Александровна
Мать ребёнка: Шилова Анастасия Савельевна
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шилова Анастасия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно