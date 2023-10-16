Шилов Александр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Александр Никифорович

Место рождения

Моша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Моша
Рождение ребёнка
03.02.1888

Дочь: Вьялкина Анна Александровна

Мать ребёнка: Шилова Анастасия Савельевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Петр Александрович

Мать ребёнка: Шилова Анастасия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Анастасия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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