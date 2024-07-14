Самигулин Сергей Сафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самигуллин Сафий
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигулина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Самигулина Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумигулин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Самигулина Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
27.05.1991
Мать ребёнка: Самигулина Валентина Георгиевна
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)