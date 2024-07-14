Самигулин Сергей Сафиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самигулин Сергей Сафиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самигуллин Сафий

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самигулина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Самигулина Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумигулин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Самигулина Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
27.05.1991

Сын: Самигулин Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Самигулина Валентина Георгиевна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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