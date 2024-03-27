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Мирасов Губайдулла

Место рождения

д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н

Дата рождения

1837

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кантимера Сын Мрясь (Мирас)

Мать: Забида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Хамидулла Губайдуллович

Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Нурмухаммат

Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Арслан Губайдуллович

Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал

Рождение ребёнка
1864

Сын: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Мать ребёнка: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал

Смерть
1876

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