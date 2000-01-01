Никулина (Морозова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина (Морозова) Александра Сергеевна

Никулина (Морозова) Александра Сергеевна

avatar

Место рождения

д. Русская Биляморь-г. Тольятти

Дата рождения

22.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930

Отец: Морозов Сергей

Мать: Морозова Марина

д. Русская Биляморь-г. Тольятти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Яков

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close