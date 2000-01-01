Никулина (Морозова) Александра Сергеевна
Место рожденияд. Русская Биляморь-г. Тольятти
Дата рождения22.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930
Отец: Морозов Сергей
Мать: Морозова Марина
д. Русская Биляморь-г. Тольятти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Яков
Смерть
Неизвестно