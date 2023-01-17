Бычкова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бычков Яков Михайлов

Отец ребёнка: Бычков Михаил Иванов

Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бычков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Бычков Михаил Иванов

Ключево, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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