Бычкова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бычков Яков Михайлов
Отец ребёнка: Бычков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бычков Иван Михайлов
Отец ребёнка: Бычков Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно