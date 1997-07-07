Строганов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1937
Дата смерти07.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.1997
Умань, Черкаська область