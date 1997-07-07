Строганов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1937

Дата смерти

07.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.1997
Умань, Черкаська область
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