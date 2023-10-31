Торопченова (Цыбина) Марфа Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Цыбина) Марфа Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

26.04.1806 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Новгородцева Елена Григорьева

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Торопченов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Торопченова Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Торопченова Анна Григорьева

Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Григорий Миронов

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.04.1806 ст.
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