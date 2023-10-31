Торопченова (Цыбина) Марфа Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти26.04.1806 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Новгородцева Елена Григорьева
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Торопченов Иван Григорьев
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Торопченова Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Торопченова Анна Григорьева
Отец ребёнка: Торопченов Григорий Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1806 ст.