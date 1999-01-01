Шаврова (Шаврова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаврова (Шаврова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Валерий Порфирьевич

Рождение ребёнка
24.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Валерий Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавров Валерий Порфирьевич

Смерть
1999
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