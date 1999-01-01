Шаврова (Шаврова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавров Валерий Порфирьевич
Рождение ребёнка
24.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавров Валерий Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999