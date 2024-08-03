Дубровина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1909
Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.
Сын: Дубровин Михаил Александров
Отец ребёнка: Дубровин Александр Федоров
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.
Сын: Дубровин Павел Александров
Отец ребёнка: Дубровин Александр Федоров
Смерть
Неизвестно