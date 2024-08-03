Дубровина Анна Михайлова До 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1909

Муж: Дубровин Александр Федоров

Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.

Сын: Дубровин Михаил Александров

Отец ребёнка: Дубровин Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.

Сын: Дубровин Павел Александров

Отец ребёнка: Дубровин Александр Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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