Федоров Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Николай Дмитриевич

Федоров Николай Дмитриевич

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская

Дата рождения

22.05.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
01.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Дмитриевна

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
28.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Дмитриевна

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
01.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Дмитриевна

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
06.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Дмитриевна

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Дмитриевна

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close