Федоров Николай Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Дата рождения22.05.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1910
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
01.04.1932
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
28.11.1936
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
01.04.1939
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
06.03.1950
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
18.02.1953
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск