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Кырысов Родион
Кырысов Родион
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
02.09.1774
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Кырысова) Феодосия Тихоновна
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать:
Феодосия Тихоновна
Смерть
02.09.1774
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