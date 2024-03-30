Вольвач (Сухолизкая) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вольвач Варвара Миновна
Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вольвач Мария Миновна
Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно