Вольвач (Сухолизкая) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач (Сухолизкая) Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вольвач Варвара Миновна

Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вольвач Мария Миновна

Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вольвач Савелий Минович

Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вольвач Макар Минович

Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вольвач Павел Минович

Отец ребёнка: Вольвач Мина Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Мина Иванович

Смерть
Неизвестно
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