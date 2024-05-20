Овчаренко Пелагея Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
25.12.1893
Сын: Овчаренко Степан Никанорович
Отец ребёнка: Овчаренко Никанор Владимирович
Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
1901
Сын: Овчаренко Дмитрий Никанорович
Отец ребёнка: Овчаренко Никанор Владимирович
Смерть
Неизвестно