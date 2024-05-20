Овчаренко Пелагея Кондратьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаренко Пелагея Кондратьевна

Овчаренко Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Овчаренко Степан Никанорович

Отец ребёнка: Овчаренко Никанор Владимирович

Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
1901

Сын: Овчаренко Дмитрий Никанорович

Отец ребёнка: Овчаренко Никанор Владимирович

Смерть
Неизвестно

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