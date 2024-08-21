Шибанова (Илюхина) Екатерина
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Степан
Отец ребёнка: Шибанов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Тимофей
Отец ребёнка: Шибанов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шибанов) Анна
Отец ребёнка: Шибанов Андрей
Бракосочетание
Около 01.08.2008
Муж: Шибанов Андрей