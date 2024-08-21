Шибанова (Илюхина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова (Илюхина) Екатерина

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Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Степан

Отец ребёнка: Шибанов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Тимофей

Отец ребёнка: Шибанов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шибанов) Анна

Отец ребёнка: Шибанов Андрей

Бракосочетание
Около 01.08.2008

Муж: Шибанов Андрей

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