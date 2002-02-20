Шевченко Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1954
Отец: Шевченко Петр Кузьмич
Мать: Шевченко Анна Денисовна
Бракосочетание
12.05.1979
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Шевченко Олеся Евгеньевна
Мать ребёнка: Шевченко Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
22.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевченко Наталья Геннадьевна