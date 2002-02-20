Шевченко Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Евгений Петрович

Шевченко Евгений Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1954

Отец: Шевченко Петр Кузьмич

Мать: Шевченко Анна Денисовна

Бракосочетание
12.05.1979

Жена: Шевченко Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Шевченко Олеся Евгеньевна

Мать ребёнка: Шевченко Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
22.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Наталья Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close