Измайлова (Агафонова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмайлова (Агафонова) Ирина Алексеевна

Измайлова (Агафонова) Ирина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1973

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1973

Отец: Агафонов Алексей Анатольевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close