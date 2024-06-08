Белозерова Агния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова Агния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Белозеров Василий Григорьевич

Мать: Белозерова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

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