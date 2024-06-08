Белозерова Агния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Белозеров Василий Григорьевич
Мать: Белозерова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область