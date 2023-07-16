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Бойко Петр Авксентьевич

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Бойко Авксентий Иванович

Мать: Бойко Христина Ивановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Е С

Место жительства
1941
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
ул. Островского, 9
Призыв на военную службу
?.07.1941
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бойко Петор (Петр) Аксентевич (Аксентьевич) Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н Дата и место призыва: __.07.1941... Показать все
Смерть
Неизвестно

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