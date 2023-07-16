Бойко Петр Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Бойко Авксентий Иванович
Мать: Бойко Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Е С
Место жительства
1941
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
ул. Островского, 9
Призыв на военную службу
?.07.1941
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бойко Петор (Петр) Аксентевич (Аксентьевич) Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н Дата и место призыва: __.07.1941... Показать все
Смерть
Неизвестно