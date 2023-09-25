Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Владимир Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1991

Дочь: Анисимова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Анисимов Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
01.08.1997

Дочь: Анисимова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Анисимов Владимир Леонидович

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