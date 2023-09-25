Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1991
Дочь: Анисимова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Анисимов Владимир Леонидович
Рождение ребёнка
01.08.1997
Дочь: Анисимова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Анисимов Владимир Леонидович