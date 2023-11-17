Воинов Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинов Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воинов Виктор Васильевич

Мать: Воинова Мария

Рождение ребёнка
17.10.2014

Сын: Воинов Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Воинова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Полина Витальевна

Мать ребёнка: Воинова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Воинова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинов Владислав Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Юлия Николаевна

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