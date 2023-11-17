Воинов Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воинов Виктор Васильевич
Мать: Воинова Мария
Рождение ребёнка
17.10.2014
Сын: Воинов Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Воинова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова Полина Витальевна
Мать ребёнка: Воинова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Воинова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воинов Владислав Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинова Юлия Николаевна